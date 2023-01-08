РЖАКА

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Проснулась сегодня на трезвую голову, встала с той ноги, рассадила по местам тараканов, договорилась с задницей не искать приключений и сразу жизнь потеряла смысл!

Проснулась сегодня на трезвую голову, встала с той ноги, рассадила по местам тараканов, договорилась с задницей не искать приключений и сразу жизнь потеряла смысл!

Скорее бы холода, можно будет спокойно сидеть дома. А то сидишь все лето дома и как-то неспокойно. Пресс-секретарь уборщицы Газпрома Марии П.

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