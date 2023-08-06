Голодание 7, 21 и 40 дней: что произойдет с телом?

Светлана

Смерть может наступить и гораздо раньше, даже после семи дней. И совсем не от недостатка питания, а от токсинов, которые начинает выметать организм из укромных уголков, например из жировых клеток, где порой откладываются тяжелые металлы и т.д. А те кто умеет голодать и делает это грамотно, через 40 дней не умрет, а решит очень серьезные проблемы и оздоровит организм. Главное потом правильно выйти из голода. Голодать или нет каждый решает сам. Очнь многих вполне устраивает схема: доктор - больница - лекарство - инвалидность. А кто-то решается избавляться от болячек нетрадиционными методами и эти методы ооочень разные. Каждому своё.... Лично мне, моим родным и многим знакомым очень помог голод в борьбе с серьезными недугами.