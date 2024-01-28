Владимир Путин пошутил над министром финансов Силуановым

МОСКВА, 28 января, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин во время совещания по развитию Санкт-Петербурга отпустил остроту в сторону министра финансов Антона Силуанова, когда последний задал вопрос о деньгах.
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