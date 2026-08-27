1. Из Вашингтонского обкома партии пришёл призыв перенести столицу Украины из Киева во Львов. Что и следовало ожидать.
Кратко, с юмором о Важном
Комментарии
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Юрий Золотарев
Касателно переноса Кыёва во Львов: а чё мелочиться? Мот, сразу перенести бандеро-столыцу в какой-нить Укро-Мухо-Сранск, где-нить на границе УкрЫ с, скажем, Албанией? Или с Англией, на Ла-Манше? Шоб ни один "Искандер" не достал (ну, по кр. мере, шоб НЕ СРАЗУ достал!). А?
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1 м.
Ника
Кто-нибудь объяснит, куда делась дешевая крупа? Геркулес был по 14 рублей, сейчас лежат такие же пакеты, только в цветном полиэтилене по 44 рубля. Гречка была по 31 рублю, сейчас такие же пакеты, по 52 рубля.
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1 м.
ГЕ
Григорьева Елена
Вчера купила геркулес за 15 рублей. Не разводи панику тётя.
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4 н.
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