Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 525 подписчиков

Кратко, с юмором о Важном

Кратко, с юмором о Важном

1. Из Вашингтонского обкома партии пришёл призыв перенести столицу Украины из Киева во Львов. Что и следовало ожидать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Касателно переноса Кыёва во Львов: а чё мелочиться? Мот, сразу перенести бандеро-столыцу в какой-нить Укро-Мухо-Сранск, где-нить на границе УкрЫ с, скажем, Албанией? Или с Англией, на Ла-Манше? Шоб ни один &quot;Искандер&quot; не достал (ну, по кр. мере, шоб НЕ СРАЗУ достал!). А?
Ответить
1 м.
Ника
Кто-нибудь объяснит, куда делась дешевая крупа? Геркулес был по 14 рублей, сейчас лежат такие же пакеты, только в цветном полиэтилене по 44 рубля. Гречка была по 31 рублю, сейчас такие же пакеты, по 52 рубля.
Ответить
1 м.
ГЕ
Григорьева Елена
Вчера купила геркулес за 15 рублей. Не разводи панику тётя.
Ответить
4 н.