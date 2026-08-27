Кратко, с юмором о Важном

Юрий Золотарев

Касателно переноса Кыёва во Львов: а чё мелочиться? Мот, сразу перенести бандеро-столыцу в какой-нить Укро-Мухо-Сранск, где-нить на границе УкрЫ с, скажем, Албанией? Или с Англией, на Ла-Манше? Шоб ни один "Искандер" не достал (ну, по кр. мере, шоб НЕ СРАЗУ достал!). А?