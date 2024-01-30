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В СК дело замглавы российской Военно-медицинской академии связали с омикроном

В СК дело замглавы российской Военно-медицинской академии связали с омикроном

По данным Следственного комитета России (СКР), ущерб от мошенничества, в котором обвиняется замначальника Военно-медицинской академии имени Кирова Министерства обороны России Павел Вешкин, оценивается в 40 миллионов рублей.

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