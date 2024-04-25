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По всем видам поступлений в бюджет Сочи наметился рост

По всем видам поступлений в бюджет Сочи наметился рост Всего за первый квартал 2024 казна курорта пополнилась на ₽2,9 млрд, вся сумма — собственные доходы.

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