По всем видам поступлений в бюджет Сочи наметился рост Всего за первый квартал 2024 казна курорта пополнилась на ₽2,9 млрд, вся сумма — собственные доходы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
По всем видам поступлений в бюджет Сочи наметился рост Всего за первый квартал 2024 казна курорта пополнилась на ₽2,9 млрд, вся сумма — собственные доходы.