В России обсудили новую систему, которая увеличит пенсионные выплаты

Узнайте, что такое «Установленный пенсионный план» (УПП), как он будет работать, какие выгоды получит сотрудник и почему эксперты сравнивают новую систему с успешным опытом Великобритании и Новой Зеландии.
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