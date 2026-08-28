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В России обсудили новую систему, которая увеличит пенсионные выплаты

В России обсудили новую систему, которая увеличит пенсионные выплаты

Узнайте, что такое «Установленный пенсионный план» (УПП), как он будет работать, какие выгоды получит сотрудник и почему эксперты сравнивают новую систему с успешным опытом Великобритании и Новой Зеландии.

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