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Газета.ру

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АКОРТ: средняя цена красной икры в России упала до 6,7 тыс. рублей за килограмм

АКОРТ: средняя цена красной икры в России упала до 6,7 тыс. рублей за килограмм

Килограмм красной икры в середине августа в среднем стоил в российских магазинах 6 740 рублей. Это на 2,5% ниже показателя середины декабря прошлого года.

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