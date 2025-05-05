Сенсационное заявление Ким Чен Ына породило панику на Украине. Куда дальше двинутся военные КНДР?

Шокирующее заявление Ким Чен Ына вызвало переполох в офисе президента Украины. Каковы будут дальнейшие действия спецназа Корейской Народно-Демократической Республики? Журналист Андрей Ревнивцев отметил, что не просто так Северную Корею выводят из тени.