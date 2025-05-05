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Добрый Мир

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  • Лев Добрый
    Какие они хрен артисты, ОНИ обыкновенные жиды, без роду и племени, живут там, где можно, как можно больше стырить баб...Эстрадная «мафия»...
  • Леонид
    Преемника уже подбирают. Никакие голосования ничего не изменят. Никто вне Системы туда не попадет. А новый Ленин еще ...Путин заговорил о...
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Сенсационное заявление Ким Чен Ына породило панику на Украине. Куда дальше двинутся военные КНДР?

Сенсационное заявление Ким Чен Ына породило панику на Украине. Куда дальше двинутся военные КНДР?

Шокирующее заявление Ким Чен Ына вызвало переполох в офисе президента Украины. Каковы будут дальнейшие действия спецназа Корейской Народно-Демократической Республики? Журналист Андрей Ревнивцев отметил, что не просто так Северную Корею выводят из тени.

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