Сенсационное заявление Ким Чен Ына породило панику на Украине. Куда дальше двинутся военные КНДР?

Шокирующее заявление Ким Чен Ына вызвало переполох в офисе президента Украины. Каковы будут дальнейшие действия спецназа Корейской Народно-Демократической Республики? Журналист Андрей Ревнивцев отметил, что не просто так Северную Корею выводят из тени.
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