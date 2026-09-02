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ТАСС

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Инструктор "Севера" рассказал, зачем на полигонах ВДВ используют муляжи тел

Инструктор "Севера" рассказал, зачем на полигонах ВДВ используют муляжи тел

КУРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Муляжи уничтоженных украинских неонацистов используются для обучения штурмовиков 56-го гвардейского десантного штурмового полка группировки войск "Север".

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