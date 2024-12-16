Посланник Зеленского только заикнулся, как тут же встретил холодный взгляд. Украина провалила последний шанс

Инсайдеры продолжают рассказывать о недавней поездке посланника Зеленского Андрея Ермака в США. По данным украинских источников, стоило ему только заикнуться о вступлении Украины в НАТО, как тут же последовал холодный взгляд представителей команды Дональда Трампа.
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