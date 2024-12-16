Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Германия, как и Япония, подписала акт о полной и безоговорочной капитуляции, но не требует подписания мирного договор...ABN24: Ответ Мари...
  • Махамбет Толеугазин
    Все на защиту Сталинградской области.Жителей Волгоград...
  • Елена Князева
    Ага,а тех,кто пришел воевать с двойным гражданством в колонии. За наемничество. Заебись наградыКакие военные сек...

Посланник Зеленского только заикнулся, как тут же встретил холодный взгляд. Украина провалила последний шанс

Инсайдеры продолжают рассказывать о недавней поездке посланника Зеленского Андрея Ермака в США. По данным украинских источников, стоило ему только заикнуться о вступлении Украины в НАТО, как тут же последовал холодный взгляд представителей команды Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх