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Украина на грани дефолта: Минфин признал нехватку $32,6 млрд внешнего финансирования

Украина на грани дефолта: Минфин признал нехватку $32,6 млрд внешнего финансирования

Украине в 2027 году не хватает $32,6 млрд внешнего финансирования. Об этом 4 сентября заявил министр финансов страны Сергей Марченко в интервью Euronews .

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