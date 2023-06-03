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Иммунолог рассказала, как аллергикам спасаться от тополиного пуха

Иммунолог рассказала, как аллергикам спасаться от тополиного пуха

В период появления тополиного пуха людям, страдающим аллергией, лучше носить маски, альтернативой является защита слизистой спреем, сообщила главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Дарья Фомина .

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