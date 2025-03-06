Актер Никита Джигурда намерен через Конституционный суд РФ отсудить в свою пользу квартиры скончавшейся подруги

Адвокат Никиты Джигурды Илья Цитренко заявил в беседе с изданием «Ведомости», что актер обратился с жалобой в Конституционный суд из-за наследства подруги Людмилы Браташ.
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