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salekhard.online

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РосСевер – это я и ты! Сохраняя традиции, друг к другу проведём мосты

РосСевер – это я и ты! Сохраняя традиции, друг к другу проведём мосты

21 ноября начнёт работу всероссийский молодёжный форум «Российский Север». В Салехард съедутся общественники, предприниматели, блогеры, ремесленники из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – всего сотня участников.

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