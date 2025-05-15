С пожилого петербуржца взыскали 20 тысяч рублей за оскорбление семейной пары

По десять тысяч рублей за каждого из супругов В Приморском районе 68-летнему пенсионеру, оскорбившему супругов в социальной сети, пришлось отказываться от своих слов и платить компенсацию, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.