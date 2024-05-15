Петуний ярких с каждым годом больше, И город мой становится нарядней! Ведь с ними лето хоть немного дольше, А хмурый день светлее и приятней.
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Петуний ярких с каждым годом больше, И город мой становится нарядней! Ведь с ними лето хоть немного дольше, А хмурый день светлее и приятней.