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Глава федерации хоккея Сахалина: «Звезд воспитывать нужно самим и с нуля. Верю, что получится. Хоккей у нас везде: в детсаду, во дворе, в школе»

Глава федерации хоккея Сахалинской области рассказал о развитии детского спорта в регионе. – Вы возглавляете федерацию хоккея Сахалинской области.

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