Врачи назвали необычные симптомы рака на ранней стадии

Вовремя диагностировать рак можно по изменениям на ногтях, показал случай жительницы Великобритании. Англичанка Джин Вильямс Тейлор опубликовала в Facebook фото своих ногтей, которые стали загибаться внутрь в виде трубы.
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