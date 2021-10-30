Мировое обозрение

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Врачи назвали необычные симптомы рака на ранней стадии

Врачи назвали необычные симптомы рака на ранней стадии

Вовремя диагностировать рак можно по изменениям на ногтях, показал случай жительницы Великобритании. Англичанка Джин Вильямс Тейлор опубликовала в Facebook фото своих ногтей, которые стали загибаться внутрь в виде трубы.

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