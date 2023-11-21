В Советской Гавани меняют изношенные почти на 100% водопроводные трубы

В Хабаровском крае продолжается процесс замены водопроводных сетей с высоким уровнем износа. В частности, в Советской Гавани в рамках инвестиционной программы министерства жилищно-коммунального хозяйства края осуществляется реконструкция системы водоснабжения.
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