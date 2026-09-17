Congress Sends Sweeping Russia-Iran Sanctions Bill to Trump

The US Congress on September 16 passed sweeping legislation targeting Russia and Iran, sending to President Donald Trump a sanctions package supporters say will increase pressure on Moscow and countries that help finance its war against Ukraine.
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