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Сбежавший Данила Козловский рассказал о новой жизни

Актер Данила Козловский перебрался в Европу. Данила Козловский в прошлом году был вынужден поставить свою работу в России на паузу, поскольку его перестали приглашать на съемки в кино и сериалы, а театр, в котором он выходил на сцену, едва не закрыли.

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