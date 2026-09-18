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Царьград

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Во Владимире укрепили 200-летний дуб с улицы Спасской

Во Владимире укрепили 200-летний дуб с улицы Спасской

Во Владимире продолжают заботиться о вековых деревьях, представляющих особую ценность для города. Одно из таких растений — старинный черешчатый дуб, растущий на улице Спасской возле дома № 6.

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