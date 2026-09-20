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Почему Нил не исчезает в Сахаре: взгляд на реку как на сложную систему

Почему Нил не исчезает в Сахаре: взгляд на реку как на сложную систему

Когда смотришь на карту Африки, Нил кажется почти противоестественным явлением. Огромная река пересекает один из самых засушливых регионов планеты, где дожди — редкость, а солнце беспощадно вытягивает влагу из всего живого.

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