На мировых рынках смешанные настроения

В понедельник, 6 января, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. Индекс S&P 500 вырос на 0,55%, до 5975,4 пункта, Dow Jones - опустился на 0,06%, до 42706,56 пункта, а Nasdaq 100 прибавил 1,24%, до 19864,98 пункта.