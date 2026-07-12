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Царьград

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Прокуратура выявила 1200 фиктивных лекарств во Владимире

Прокуратура выявила 1200 фиктивных лекарств во Владимире

Прокурорская проверка, проведённая в первом полугодии 2026 года в учреждениях здравоохранения, аптеках и стоматологических клиниках Владимира, выявила значительные нарушения в сфере обращения лекарственных средств.

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