Прокуратура выявила 1200 фиктивных лекарств во Владимире

Прокурорская проверка, проведённая в первом полугодии 2026 года в учреждениях здравоохранения, аптеках и стоматологических клиниках Владимира, выявила значительные нарушения в сфере обращения лекарственных средств.
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