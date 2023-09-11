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Артем Резников о победе Волкова: «У него чемпионские перспективы»

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников прокомментировал итоги боя Александра Волкова с Таем Туивасой: «Видно, что Волков продолжает расти как боец.

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