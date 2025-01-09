Британский лев против снежного барса или Эпилог Англо-афганской войны

Якуб-хан выходит из игры После гибели майора П. Каваньяри – об этом см.: Вторая англо-афганская война: Гандамакский договор или На старые грабли – вместо организации сопротивления неизбежному новому вторжению британцев Якуб-хан поспешил отправить им сообщение с выражением сожаления о случившемся, надеясь на урегулирование инцидента дипломатическим путём, что в тех условиях вряд ли представлялось возможным.