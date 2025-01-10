Журналистка Панченко поинтересовалась, как в Калифорнии отнеслись к помощи Киеву

Украинская журналистка Диана Панченко поинтересовалась у американского государственного секретаря Энтони Блинкена, как жители штата Калифорния отреагировали на решение Вашингтона выделить Киеву новый пакет помощи.
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