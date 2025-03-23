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Царьград

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Продюсер Дворцов: Пугачёва может вернуться в Россию для спасения своего замка в Грязи

Продюсер Дворцов: Пугачёва может вернуться в Россию для спасения своего замка в Грязи

Музыкальный продюсер раскрыл условие, при котором Алла Пугачева может вернуться в Россию.Продюсер Сергей Дворцов считает, что Алла Пугачева может вернуться в Россию только для спасения замка своего мужа в деревне Грязь.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Пока мы не. начнеем уважать себя и защищать себя то все наподобие Пугачевой с ее мужем иногентом так и будут плевать на на нас и нашу родину замечание на Нашу Родину не их нею
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