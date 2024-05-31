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62ИНФО | Новости Рязани

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В Горроще установят детскую площадку в сквере у храма Иоанна Кронштадтского

В Горроще установят детскую площадку в сквере у храма Иоанна Кронштадтского

Комментарий мэрии опубликован в соцсетях. Одна из жительниц Рязани пожаловалась на состояние сквера сейчас - она обратила внимание на его неухоженность и особенно подчеркнула неприглядное состояние детской площадки: "На остатках от детской площадки играют дети в материал покрытия! Строят из него и таскают этот материал.

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