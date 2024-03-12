«Не хочешь обидеть сестру – обидишь жену!» – заявляет мужу Евгения— . Не понимаю, как ему в голову пришло отпрашиваться на день рождения к сестре, когда в семье армагеддон творится, младший сын кричит сутками, я выжата, без сил уже, старший ребенок позаброшен.