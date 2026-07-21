After the "inspection" over the Black Sea, the NATO spy drone was left without communication

The strategic reconnaissance drone of NATO Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, which was under the control of the Italian Air Force, flew over the neutral waters of the Black Sea, after which it sent a signal in the sky about a malfunction in the communication system.
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