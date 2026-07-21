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The Eurasia Daily news agency

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After the "inspection" over the Black Sea, the NATO spy drone was left without communication

After the "inspection" over the Black Sea, the NATO spy drone was left without communication

The strategic reconnaissance drone of NATO Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, which was under the control of the Italian Air Force, flew over the neutral waters of the Black Sea, after which it sent a signal in the sky about a malfunction in the communication system.

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