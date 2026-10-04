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Воронежские новости

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«Протон» из Нововоронежа обыграл саратовский «Кристалл» 6:3

«Протон» из Нововоронежа обыграл саратовский «Кристалл» 6:3

«Протон» из Нововоронежа в повторной игре обыграл саратовский МХК «Кристалл» со счётом 6:3. Дальше команде предстоят домашние матчи против ХК «Самара».

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