Сотрудники межведомственной группы обсудили проблемы пропавших военнослужащих с их родственниками

Под руководством заместителя председателя Правительства Абдурахмана Махмудова состоялось важное мероприятие – встреча участников Республиканской межведомственной рабочей группы по поиску пропавших военнослужащих с их родственниками.
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