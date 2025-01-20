Первые элитные семена растений картофеля начали выращивать

«Лаборатория селекции микроклубней безвирусного картофеля» введена в эксплуатацию в Научно-исследовательском центре Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел Монголии, сообщает 20 января информационный портал news.
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