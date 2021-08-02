Эксперты предупредили о новом опасном вирусе для смартфона

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Lok Press FiNE NEWS Google Новости Специалисты по информационной безопасности сообщили о новом вирусе для Android-смартфонов Vulture, который способен считывать и передавать мошенникам личную информацию.
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Lok Press FiNE NEWS Google Новости Специалисты по информационной безопасности сообщили о новом вирусе для Android-смартфонов Vulture, который способен считывать и передавать мошенникам личную информацию.
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