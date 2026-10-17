30 трудных, но важных километров безопасности: Армия РФ расширяет буферную зону На какую глубину надо отодвинуть ВСУ от Белгорода, Брянска и Курска? О создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной неоднократно высказывался российский президент Владимир Путин (впервые 13 июня 2023 года) и, фактически, отдал приказ армии на её формирование.
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