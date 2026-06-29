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Цена, сохранность и скорость — главные критерии выбора перевозчика для бизнеса в Екатеринбурге

Аналитики «Авито Услуг» и ГК «Деловые Линии» опросили предпринимателей Екатеринбурга: 74% малого и среднего бизнеса при поиске транспортной компании ориентируются на цену, 51% — на аккуратность доставки и сохранность груза.

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