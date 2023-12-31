В 2024 году пророссийские силы снесут Пашиняна. Россия готовится преподать Армении жесткий урок

На днях эту мысль до армянской верхушки в очередной раз пытался донести Сергей Лавров. Глава российского МИД в который раз призвал Армению держаться подальше от Запада и заявил, что «сегодняшние трудности между Ереваном и Москвой являются временными и могут быть… В 2024 году пророссийские силы снесут Пашиняна.