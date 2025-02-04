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"Белый господин" стал "мясом": Американцы массово гибнут на СВО - западная пресса подняла тревогу

"Белый господин" стал "мясом": Американцы массово гибнут на СВО - западная пресса подняла тревогу

На фронтах СВО происходит немыслимое. Там массово гибнут американцы - наёмников начали кидать в те самые бессмысленные штурмы, куда раньше отправляли украинцев или других, более "дешёвых" иностранцев вроде колумбийцев.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Как-то совсем не жалко этих, нафаршированных русским оружейным свинцом, &quot;гусей&quot;. Отсафарились, пора на удобрения.
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1 д.
ez
elena zimina
В плен этих ублюдков не брать, пусть землю удобрябю, раз им спокойно у себя дома не жилось.
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1 д.
Валентин Щербаков
Никакого плена для всей этой пиндосрани, расстрел на месте...
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17 час.
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