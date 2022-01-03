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Чем холоднее в Европе, тем сильнее голос разума пробивается сквозь толщу ментальной блокады

Чем холоднее в Европе, тем сильнее голос разума пробивается сквозь толщу ментальной блокады

Чем ниже температура в Европе, тем сильнее голос разума пробивается сквозь толщу ментальной блокады. Так, французский Atlantico (финансируемый в том числе и государством) пишет о возможном развале еврозоны в 2022 году и примирении Европы с Россией.

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