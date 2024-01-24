Удельная мощность двигателя – проблемное звено отечественных танков

Дизель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. Быстрый, значит, живой С самого начала специальной военной операции появилась информация о повышенной выживаемости бронетехники с высокими динамическими характеристиками.
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