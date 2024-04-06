Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24»

Экипаж корабля «Союз МС-24» эвакуировали из спускаемого аппарата, приземлившегося в Казахстане. На Землю вернулись первая участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара.
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