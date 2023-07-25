Матвиенко заявила, что усиливать налоговую нагрузку на бизнес нельзя

Геннадий Бережнов

Усиливать налоговую нагрузку на бизнес для увеличения доходов бюджета нельзя. Однако не сказала почему и почему во Франции подоходный налог до 45%. Но у нас нельзя, а то разбегутся. Возможно причина то в другом. Большинство депутатов и сенаторов ведут свой бизнес и этот Закон не пройдёт. Видимо во Франции и других государствах понятия по этому вопросу противоположные! Мы застряли на смене формаций социализм и капитализм и что делать извечный вопрос!