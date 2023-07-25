Усиливать налоговую нагрузку на бизнес для увеличения доходов бюджета нельзя. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко заявила, что усиливать налоговую нагрузку на бизнес нельзя
Комментарии
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tsan tsan
Нагрузку налоговую на бизнес увеличивать нельзя, а деньги нужны. Значит ... нагрузка ляжет на обычных граждан ?
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21 час.
Александр Шуманов
А еще бы для улучшения отношений простых граждан с государством снять бы ярмо налогового агента с юрлиц.
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21 час.
Геннадий Бережнов
Усиливать налоговую нагрузку на бизнес для увеличения доходов бюджета нельзя. Однако не сказала почему и почему во Франции подоходный налог до 45%. Но у нас нельзя, а то разбегутся. Возможно причина то в другом. Большинство депутатов и сенаторов ведут свой бизнес и этот Закон не пройдёт. Видимо во Франции и других государствах понятия по этому вопросу противоположные! Мы застряли на смене формаций социализм и капитализм и что делать извечный вопрос!
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21 час.
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