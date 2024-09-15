Часть Невского и Дворцовый мост перекрыли из-за забега «Пушкин – Санкт-Петербург» Улицы в центре города перекрыли 15 сентября из-за легкоатлетического пробега «Пушкин – Санкт-Петербург».
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Часть Невского и Дворцовый мост перекрыли из-за забега «Пушкин – Санкт-Петербург» Улицы в центре города перекрыли 15 сентября из-за легкоатлетического пробега «Пушкин – Санкт-Петербург».