Как подорожают квартиры после 1 июля 2024 ода: вот, что будет на рынке вторичного жилья Евгения КомароваВ мае 2024 года вторичный рынок недвижимости России переживал замедление роста цен, но последние тенденции указывают на возможное изменение ситуации.