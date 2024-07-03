Как подорожают квартиры после 1 июля 2024 ода: вот, что будет на рынке вторичного жилья Евгения КомароваВ мае 2024 года вторичный рынок недвижимости России переживал замедление роста цен, но последние тенденции указывают на возможное изменение ситуации.
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