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Свердловский «отец года» сдался полиции

Свердловский «отец года» сдался полиции

В Свердловской области продолжает развиваться скандальный инцидент, где владелец черного Range Rover решил провести опасное «развлечение», привязав снегокат своего несовершеннолетнего ребенка к бамперу машины и прокатил его по оживленным дорогам поселка Бобровский, пишет ФедералПресс.

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