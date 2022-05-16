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Татьяна Волосожар: «Сегодня 12 лет как мы с Максом встали в пару. Это было наше лучшее решение, которое принесло много эмоций, достижений и, конечно, друг друга»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила, что их паре с Максимом Траньковым уже 12 лет.

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