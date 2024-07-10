Президент Ирана: план работы правительства будет основан на политике Лидера

В основу плана работы 14-й администрации Ирана будет положена общая политика системы, объявленная Верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи, заявил избранный президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан 10 июля, сообщает IRNA.
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